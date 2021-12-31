Erdoğan: Piyasalarda moraller yüksek, her şey kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en önemli gündem maddesi Türkiye ekonomi modeli oldu.

Yılın son MKYK'sında yeni ekonomi modeliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin ekonomik yapısının çok güçlü olduğunu ve sürecin kontrollü bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Her şey kontrolümüz altında. Piyasalarda moraller yüksek. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız" dediği öğrenildi. Erdoğan'ın ayrıca kurmaylarına, "Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım" talimatı verdiği kaydedildi.

GÖSTERGELERDE HİÇBİR SORUN YOK

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir sunum yaparak, yeni ekonomi modeli ve kur korumalı TL vadeli mevduat sistemiyle ilgili ayrıntıları aktardı. Türkiye'nin makro ekonomik gücünün yerinde olduğunu, göstergelerde hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Nebati, "Bunu daha önce söylüyorduk ama inandıramıyorduk, ancak şimdi görüyorlar" ifadelerini kullandı.

GEREKEN YAPILACAK

Daha önce fırsatçılara yönelik sert uyarılarda bulunan Nebati, dünkü toplantıda da "Bu konuda kararlıyız. Fırsatçılık yapanlara, fiyatlarını indirmeyenlere göz açtırmayacağız. Denetimlerde gereken yapılacak" diye konuştu. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da terörle mücadele konusunda son gelişmelere ilişkin MKYK üyelerine bir sunum yaptığı öğrenildi.

Osman Özcan