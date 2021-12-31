Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Pitbull besleyenin ruh sağlığı incelenmeli

Psikayatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Pitbull besleyenlerin psikolojik açıdan incelemesini önerdi. Tarhan, "Maskesiz pitbull gezdirmek sağlıklı insanların yapabileceği bir şey değildir" dedi. Son zamanlarda yaşanan Pitbull saldırılarına değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bu ırkı doğaya bırakmak bir tehdittir. Doğaya bıraksanız insan eli ile oluşturtulmuş genetik bir canavar köpek doğada dolaşacak'' ifadelerini kullandı.

ANTİ SOSYAL, ACIMASIZ, EMPATİ YOKSUNU KİŞİLER BESLİYOR

Pitbull cinsi köpekleri besleyenlerin de psikolojik açıdan incelemesini öneren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Özellikle koruyucu ağızlık takmadan sokaklarda Pitbull gezdiren kişilerde saldırganlık dürtüsü yüksek seviyelerdedir. Bunlarda kişilik bozuklukları rastlanabilir. Maskesiz Pitbull gezdirmek sağlıklı insanların yapabileceği bir şey değildir. Pitbull ile insanları korkutmak isteyen kişiler genelde anti sosyal, acımasız, empati yoksunu kişiler oluyor. Sosyal açıdan 'köpek bana sadık' düşüncesi onun için tatmin oluyor. Bu tarz Pitbull besleyen bu tarz saldırılardan rahatsız olmayan, suçluluk hissetmeyen kişilerdir. Ruh sağlığı incelenmeli. Araba kullanmak için nasıl ehliyet veriliyorsa pitbull besleyenlerin de Pitbull beslemesine izin verilen bir ehliyet verilmeli" dedi.