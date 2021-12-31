Omicron'da vaka yüksek kayıp az

Bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Omicron varyantı, Türkiye'de de hızla yayılıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre testlerin pozitif çıkma oranı, güvenli sınır olarak kabul edilen yüzde 5 seviyesinden, iki gün içinde iki katına çıkarak yüzde 10'u aştı.

TÜRKİYE İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Üç haftadır düşen virüsün yayılma katsayısı da hızla artıyor. Aktif vaka sayısında üç haftadır görülen gerileme de tersine döndü ve 280 binlere kadar düşen aktif vaka sayısı yeniden 300 binin üzerine çıktı.

Türkiye'de de kısa süre içinde Avrupa ülkelerindeki gibi günlük vakaların 60-70 binli rakamlara ulaşacağı tahminini yapan uzmanlar, Omicron'un görüldüğü ülkelerdeki verilerin 'hatırlatma doz aşılarının' önemini bir defa daha ortaya çıkardığına dikkat çekiyor.

HASTALIK YAPMA GÜCÜ DAHA DÜŞÜK

Omicron'la ilgili gelen yeni bilimsel veriler ise bu varyantın diğerlerine oranla, hastalık yapma gücü ve ölüm oranlarının daha düşük olduğuna dair görüşleri artırıyor. Yeni araştırmalarda Omicron'un 'iyi huylu virüse' evrileceği işaretlerinin güçlendiğine dikkat çekiliyor.

Omicron sebebiyle dünyada salgının başından bu yana vakalar en yüksek sayıları görürken günlük ölümler Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeyi yakaladı.

Yücel Kayaoğlu