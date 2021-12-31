4 müfettiş İBB'de 'terör' teftişine başladı

Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, dün itibarıyla 4 başmüfettişin İBB'de soruşturma kapsamında çalışmalara başladığını belirtti. Gazeteci Öztürk, bugünkü yazısında İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye teftiş talimatının ardından yaşanan gelişmeleri yazdı. "Dün itibarıyla 4 mülkiye başmüfettişi İBB'de inceleme-soruşturma kapsamında çalışmalara başladı" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

Görevleri gereği teröristlere hizmet edip etmediğini soruşturacak

"İstanbul Belediyesi, 557 teröristin kim olduğunu bilmiyor. Çünkü hepsinin işe girişlerinde 'adli sicil kaydı olmadığına' ilişkin belge sunulmuş. Eğer, onlar teröristlerse bunları ayıklamak da savcılığın görevidir. Müfettişler onların terör örgütü mensubu olup olmadığına değil, görevleri gereği teröristlere hizmet edip etmediğini yani iş ve işlemlerini soruşturabilir."

Hepsinin 'adli sicil kaydı yoktur' belgesi var

"Bazı gazeteler; 37 kişinin terörist olduğunu gerekçe gösterip fotoğraflarını yayımladı. Bunların 8'inin belediye ile hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 29 kişiden 20'si gazete hakkında tazminat davası açtı. Eğer terör bağlantılı olan kişiler alındıysa, bunun birince derece sorumlusu, kaydı olmasına rağmen 'adli sicil kaydı yoktur' belgesini verenlerdir."