Erdoğan'ın masasındaki ankette sonuçlar nasıl?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Ekonomi gündemiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Şen, doların düşüşünün AK Parti'nin oy oranına etki edip etmediğini açıkladı. AK Parti'nin oy oranını, doların yüksek ve düşük olduğu her iki dönemde ölçtüklerini belirten Şen şunları söyledi:

Dolar yükselirken düştü şimdi tekrar yükseldi!

"Ölçtük öncesi ve sonrasını. Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir."

Seçmen 'benim cebime ne kadar girecek' diyor

"Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor."

Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine...

Seçmenin önce kendi cebine bakacağını söyleyen Şen, "Yeni Ekonomik Model, bireyin zenginleşmesi yani liberalizmin bireyinden bahsetmiyorum. Kendilik bilinci olan varlıktan bahsediyorum. O varlık gözlüyor. 'Benim cebime ne kadar para girecek' diyor. Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine bakar sonra da ülke ekonomisine bakar." diye konuştu.