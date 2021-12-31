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Uzman öğretmene yüksek maaş geliyor

Meclis'e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifiyle uzman öğretmenlikten 1000, başöğretmenlikten 1000 lira olmak üzere öğretmenlerin maaşlarında 2 bin lira artış olacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 31 Aralık 2021 08:42
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Uzman öğretmene yüksek maaş geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile gelişim temelli bir sistem içerisinde 'adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik' hakları, görevleri ve sorumluluklarını netleştirdiklerini açıkladı.

Ünal, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi hakkında bilgi verdi.

Ünal, düzenlemenin yasalaşmasıyla öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağını, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp yapılacak sınavda başarılı olanlara uzman öğretmenlik unvanı verileceğini kaydetti. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve ilave bir derece alacaklar, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak.

Uzman öğretmenlikten 1000, başöğretmenlikten 1000 lira olmak üzere maaşlarında 2 bin lira artış olacak. Doktora yapmış öğretmenlerimiz de başöğretmen sınavından muaf tutulacaklar. Böylece bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, bir yandan da lisansüstü eğitim için teşvik oluşturacak."

3600 EK GÖSTERGE 2022'DE TAMAMLANACAK

Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergelerini daha önce söz verdikleri gibi 3000'den 3600'e çıkaracaklarını da bildiren Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi sözleşmeli öğretmenlerin de 3 artı 1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında önemli iyileştirilmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teklifin toplam 12 maddeden oluştuğunu Ünal, öğretmenlere yönelik 3600 ek göstergenin de bu teklifte yer aldığını kaydetti. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinin farklı olacağını anlatan Ünal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışması yürüttüğünü anımsattı.

Ünal, "Çalışma Bakanlığımızın diğer mesleklerle ilgili 3600 ek gösterge çalışmalarını 2022 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden bu maddenin yürürlüğünü 15 Ocak 2023 tarihine bırakıyoruz. 2023 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna bırakıyoruz. diye konuştu.

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