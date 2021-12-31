Sözcü Gazetesi: Öğretmeni döven müdür yine atandı

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Aydın Buharkent Çok Programlı Lisesi müdürü Ahmet Sarınoğlu, kadın Beden Eğitimi Öğretmeni F.G.' yi 6 yıl önce okulda dövdü.

Öğretmen, 3 gün iş göremez raporu alıp, Aydın MEM'ne şikayet etti. Müdürlük, inceleme başlatıp, dosyayı kapattı. Mağdur öğretmen, Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, müdür hakkında beraat kararı verdi. Eğitim İş Sendikası Aydın Şubesi Avukatı Burak Özdemir, Öğretmen F.G.'nin başına gelenlerle ilgili yerel mahkeme kararını Yargıtay 3. Genel Kurulu'na taşıdı.

Yargıtay'da beraat kararının uygulanmasında ısrar etti. Mağdur öğretmen F.G.'nin itirazı üzerine dava Yargıtay Ceza Davaları Genel Kurulu'na taşındı. Yargıtay, oybirliği ile sanık müdürün kasten yaralama suçunun sabit olduğuna hükmetti. Kararda, "Yerel mahkeme, kasten yaralama suçunu gözetmeden isabetsiz bir kararla sanık hakkında beraat kararı vererek, kararda suçun sabit olduğunu gözetmemiştir" denildi.

Müdür Sarınoğlu, TCK'nın kasten yaralama suçunu içeren 53. maddesine göre 1.500 lira adli para cezasına çarptırılıp, 4 bin lira mahkeme masraflarının da müdürün ödemesine karar verildi. Kasten yaralama suçu işleyenler, seçme ve seçilme hakkını kaybettiği gibi birçok kamusal hakkını da kaybediyor. Suçu para cezasına çevrilip 5 yıl ertelenen Müdür Sarınoğlu, MEB tarafından Aydın Kuyucak Pamukören Anadolu Lisesi'ne 'müdür' olarak atandı.