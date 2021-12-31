Yeni yılda Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeler

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kur korumalı TL mevduatı sistemine ilişkin düzenlemeler içeren ekonomi paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, kripto para piyasasına ilişkin kanun teklifi ile kademeli doğal gaz tarifesini de içeren düzenleme, 2022'de Meclis gündemine gelecek." dedi.

Turan, AA muhabirine, 2021 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, yeni yıldan beklentilerini anlattı.

Türkiye'nin, 2021'de salgınla mücadelenin yanı sıra enerji, savunma sanayisi, ihracat, mega projeler ve yatırımlarda, Mavi Vatan, Azerbaycan, Karabağ ile Kıbrıs'ta tarihi süreçleri yaşadığını, uzaya iki uydu daha fırlattığını söyleyen Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli aşı TURCOVAC'ın seri üretiminin ve kullanımının başladığının müjdesini paylaştığını hatırlattı.

Meclis'in, Kovid-19 salgınına rağmen ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yoğun bir tempoda yasama faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Turan, TBMM Genel Kurulunda, 2021'in başından bugüne kadar içinde önemli uluslararası sözleşmelerin de yer aldığı 87 kanun teklifinin görüşülerek kabul edildiğini ifade etti. Turan, 5 yurt dışına asker gönderme tezkeresi başta olmak üzere toplam 38 TBMM Kararı'nın kabul edildiğini, 3 Meclis Araştırması Komisyonu kurulduğunu, 6 Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşmelerinin geçekleştirildiğini anımsattı.

"2021'de yasama sürecinde maalesef zaman zaman Gazi Meclis'imizin mehabetine uygun olmayan durumlara da şahit olduk." diyen Turan, bu üzücü görüntülerin bir daha yaşanmamasını diledi.

- "2022'nin verimli geçirilmesini temenni ediyoruz"

Turan, "Aziz milletimizin beklentilerine cevap veren, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyan bu kıymetli çalışmalara emek veren, katkı sunan tüm partilerimize ve milletvekillerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılın da verimli, dolu dolu geçirilmesini temenni ediyoruz." mesajını verdi.

Yeni yılda Meclis gündemine gelecek düzenlemelere değinen Turan, "Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelecek. Kur korumalı TL mevduatı sistemine ilişkin düzenlemeler içeren ekonomi paketi, öğretmenlerimize mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacak Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, kripto para piyasasına ilişkin düzenleme ile kademeli doğal gaz tarifesini de içeren kanun teklifinin, 2022'de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor." dedi.

Milletin beklentilerine cevap verecek önemli yasama faaliyetlerinin süreceğini belirten Turan, "Yeni yılda Genel Kurul'daki görüşmelerin, Gazi Meclis'imizin mehabetine uygun, daha saygın geçmesi temennimiz. Bununla birlikte 2021'i geride bırakırken aziz milletimizin yeni miladi yılını şimdiden tebrik ediyorum. 2022'nin ülkemiz, gönül coğrafyalarımız, mazlum coğrafyalar ve tüm insanlık için salgının son bulduğu, güzelliklerin yaşandığı, esenlik dolu bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.