Bakan Karaismailoğlu: Bu yıl ulaştırma ve haberleşme projelerine tarihi imzalar attık

'Kurun bu günlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'
'Kurun bu günlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Yeni yılda Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeler
Yeni yılda Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeler
Merkez Bankası'ndan kur kararı
Merkez Bankası'ndan kur kararı
OHAL Komisyonu'nda 6 bin 80 başvurunun incelemesi devam ediyor
OHAL Komisyonu'nda 6 bin 80 başvurunun incelemesi devam ediyor
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması
Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması
Sözcü Gazetesi: Öğretmeni döven müdür yine atandı
Sözcü Gazetesi: Öğretmeni döven müdür yine atandı
2 Kamu kurumu 331 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 331 personel almak için ilana çıktı
Ette fiyatı market ve kasaplar mı arttırıyor?
Ette fiyatı market ve kasaplar mı arttırıyor?
Erdoğan: Piyasalarda moraller yüksek, her şey kontrolümüz altında
Erdoğan: Piyasalarda moraller yüksek, her şey kontrolümüz altında
CB Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
CB Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
Muavinle tartışıp, havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
Muavinle tartışıp, havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam
Vaka sayısı 40 bine dayandı
Vaka sayısı 40 bine dayandı
Başkentte toplu taşımaya zam
Başkentte toplu taşımaya zam
2022 yılı 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
2022 yılı 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
2021-2022 BİLSEM kılavuzu yayımlandı
2021-2022 BİLSEM kılavuzu yayımlandı
AYM, hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasını hak ihlali saydı
AYM, hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasını hak ihlali saydı
THY: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok!
THY: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok!
5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
Memurlar.net sordu Kılıçdaroğlu cevapladı: CHP'li belediyelerde mülakat kaldırılacak mı?
Memurlar.net sordu Kılıçdaroğlu cevapladı: CHP'li belediyelerde mülakat kaldırılacak mı?
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
İçişlerinden 'yılbaşı' açıklaması: 340 bin personel görev yapacak
İçişlerinden 'yılbaşı' açıklaması: 340 bin personel görev yapacak
Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı
Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı
Bakan Özer Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi...Bakanlığın kapısına kilit vuruldu
Bakan Özer Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi...Bakanlığın kapısına kilit vuruldu
6 Kamu kurumu 732 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 732 personel almak için ilana çıktı
'Prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın'
'Prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Bu yıl ulaştırma ve haberleşme projelerine tarihi imzalar attık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında ulaştırma ve haberleşme projelerine tarihi imzalar attıklarını belirterek, "Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda prestijli projeleri hayata geçirdik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 11:35
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Bu yıl ulaştırma ve haberleşme projelerine tarihi imzalar attık

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dağları tünellerle, vadileri viyadüklerle aştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını uzaya gönderdiklerini söyledi.

"Lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz" diyen Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı Kapasite Arttırma İhalesi"ne gösterilen ilginin Türkiye ekonomisine güvenin göstergesi olduğunu bildirdi.

Kara yolları yatırımlarına dikkati çeken Karaismailoğlu, 2003'te 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 400 kilometrenin üzerine çıkardıkları bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, 2003 öncesi 50 kilometre olan toplam kara yolu tünel uzunluğunu yüzde 1164 artırarak 617 kilometreye çıkardıklarını, otoyol uzunluğunun da 3 bin 532 kilometreye ulaştığını dile getirdi.

- 2022'de köprü ve tünel yatırımları sürecek

"Asrın projeleri" arasında gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin tamamlanmasına az kaldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Ülkemizin gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

"Dağları tünellerle aşıyor, derin vadileri viyadüklerle geçiyoruz." diyen Karaismailoğlu, Kömürhan, Hasankeyf-2, Tohma, Zorava, Pirinkayalar köprülerinin de aralarında yer aldığı köprü ve viyadükleri hizmete aldıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, 2003-2021 yıllarında 600 kilometre uzunluğunda 382 tünel yaptıklarını, bugün itibarıyla tüm yollarda toplam 650 kilometre uzunluğunda 465 tünelin hizmet verdiğini belirterek, "2023'e kadar yol ağımızda toplam 720 kilometre uzunluğunda tüneli vatandaşımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sel bölgesinde rekor sürede kalıcı köprüleri inşa ettik"

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 1 Ağustos'ta son yılların en büyük sel afetinin yaşandığını anımsatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşanan sel felaketinde, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam 1228 kilometrelik yol ağımızın 115 kilometrelik bölümü hasar gördü. Üç ilimizde köprülerimiz yıkıldı, yollarımız hasara uğradı. Hasar gören köprülerimizin alternatiflerini 1-2 gün içinde açtık. Bölgedeki ulaşımın devamlılığı için yıkılan köprülerin yerine, 48 saat içinde prefabrik menfezlerle geçici köprüler inşa ettik. Mobil çelik köprülerle ulaşımı acilen sağladık. Selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık. Yıkılan köprülerin yerine kısa sürede kalıcı köprüleri inşa ettik. 52 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan Çatalzeytin Köprüsü'nün ardından Ayancık Terminal Köprüsü, Kumluca-2, Şevki Şentürk köprülerini de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

- "Bir yılda iki uyduyu uzaya fırlattık"

"Uzay vatan"da da yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, ocak ayında Türkiye'nin 5. Nesil ilk uydusu Türksat 5A'yı uzaya fırlattıklarını hatırlattı.

KAPAT [X]

Türksat 5A'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete aldıklarını belirten Karaismailoğlu, aralık ayında da Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin başarıyla uzaya fırlatıldığını söyledi.

"Bir yılda iki uyduyu uzaya fırlattık." diyen Karaismailoğlu, Türksat 6A'nin ise test süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmaları TUSAŞ'ta sürüyor. Türksat 6A'yı, 2023 yılında fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

- "İstanbul'da metro çalışmaları sürüyor"

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 13'ü kent içi raylı sistemler, 5'i demir yolu, 20'si kıyı yapıları, 6'sı hava yolu ve haberleşme olmak üzere toplam 44 projenin yapımının devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından 312,2 kilometre kent içi raylı sistem işletmeye alınırken 7 farklı şehrimizde yürütülen 14 projede toplam 184,7 kilometre hattın ise yapım çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yapımı devam eden Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı Metrosu, İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, İstanbul Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metrosu ve İstanbul Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projelerinin 2022 ve 2023 yıllarında bitirilmesi hedefleniyor."

Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Ankara-Konya YHT'nin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Demir Yolu Projesi, Ankara-Afyon-Uşak-İzmir Hızlı Tren Demir Yolu Projesi, Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Demir Yolu Projesi, Halkalı-Ispartakule Arası Demir Yolu Projesi devam ediyor. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Demir Yolu ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu projelerinin ihaleleri yapıldı." diye konuştu.

- "Demir yolu uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık"

Demir yollarının yatırımlardaki payının arttığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Ülkemizi yeniden demir ağlarla örme hedefi kapsamında demir yolu uzunluğumuzu 2021 yılı itibarıyla 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 1213 kilometresi yüksek hızlı, 11 bin 590 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağında halkımıza hizmet veriliyor. Hatların yüzde 47'sine tekabül eden 5 bin 986 kilometresini elektrikli hatta çevirdik. Halen yaklaşık 847 kilometre demir yolunda elektrifikasyon yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı ve güvenli hizmetin önemli unsuru olan sinyalli hatlar 6 bin 828 kilometreye ulaştı. Sinyalli hatların oranını yüzde 53'e yükselterek zaman ve emniyette önemli mesafeler elde edildi."

- "Çin'in ardından Rusya'ya da ihracat treni uğurladık"

Demir yollarında yük taşımacılığına önem verdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Çin'in ardından Rusya'ya da ihracat blok trenini uğurladıklarını, bu hatla her iki ülkenin ihracat ve ithalatçılarının ürünlerini demir yolu üzerinden güvenle taşımasının sağlanmasını hedeflediklerini anlattı.

Karaismailoğlu, dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında zorunlu olarak ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferlerini yeniden başlattıklarını anımsatarak, "Ankara'dan Kars'a uzanan serüvende, Anadolu'nun eşsiz tarihi ve coğrafyasını seyahatseverlere tanıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Antalya Havalimanı ihalesi Türkiye için önemli bir kazanım oldu"

Hava yolunu "halkın yolu" yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayısının 56'ya çıktığını söyledi. Karaismailoğlu, gelecek yıl bu sayının yeni açılacak havalimanlarıyla 61'e yükseleceği bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı açtıklarını anımsatarak, hava yollarına yatırımların devam ettiğini bildirdi.

Dünyada yaşanan ekonomik duraksamaya karşın yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı Kapasite Artırımı ve 25 Yıllığına Kiralanması İhalesi"nin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

- "Lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştiğini ifade ederek, lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin bu konuda iddialı projeler ortaya koyduğunu anlattı.

Karadeniz'in lojistik üssü Filyos Limanı'nı açtıklarını bildiren Karaismailoğlu, "Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek limanımızın yıllık kapasitesi 25 milyon tondur." dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
2020 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
2020 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dolar gün ortasında yükselişe geçti
Dolar gün ortasında yükselişe geçti
'Kurun bu günlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'
'Kurun bu günlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'
'613,6 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı'
'613,6 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı'

Bu Habere Tepkiniz

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta eren müdüre verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun buldu.
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ODTÜ'lü matematikçi 35 yıldır binlerce kişiye ingilizce öğretti

ODTÜ'lü matematikçi 35 yıldır binlerce kişiye ingilizce öğretti

https://instagram.com/ingilizcebitmistir?utm_medium=copy_link
Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, emekli olan Maliye Bakanlığı çalışanının sosyal tesislerden senede sadece 2 dönem yararlandırılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan sözleşmeli teknisyen alım ilanında yüksek lisans mezuniyeti şartı arandı!
Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?

Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlar 15 yıl hizmet üzerinden nasıl emekli olabilir?
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylar belli oldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylar belli oldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bu kanunla öğretmenlik mesleğinin kariyer haline getirildiğini belirtti. Ünal, meslekte 10 yılını tamamlayanların uzman olacağını ve maaşlarının bin lira artacağını söyledi. Başöğretmen unvanı alanların maaşlarında ise 2 bin lira artış olacak. Teklif 12 maddeden oluşuyor. Kanunun yürürlük tarihi ise 2023 yılı olarak düzenlendi.
Memuriyetten çıkarılma kararını mahkemede iptal ettiren 'emeklilerle' ilgili kritik karar!

Memuriyetten çıkarılma kararını mahkemede iptal ettiren 'emeklilerle' ilgili kritik karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapmakta iken memuriyetine son verilen davacı tarafından, lehine verilen yargı kararları gereği yeniden atanma istemiyle yapılan başvurunun 'emekli olduğu' gerekçesi ile reddedilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?

Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?

MEB, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklikler yaptı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 9 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
2021'de sinemada en çok izlenen filmler!

2021'de sinemada en çok izlenen filmler!

Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinemaya, kapanmanın olmadığı dönemlerde giden izleyici sayısı 12 milyon 147 bin kişi oldu. İşte bu süreçte yılın en çok izlenen filmleri...