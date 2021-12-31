Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gitmesine tepki

'Kurun bu günlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'
'Kurun bu günlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Yeni yılda Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeler
Yeni yılda Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeler
Merkez Bankası'ndan kur kararı
Merkez Bankası'ndan kur kararı
OHAL Komisyonu'nda 6 bin 80 başvurunun incelemesi devam ediyor
OHAL Komisyonu'nda 6 bin 80 başvurunun incelemesi devam ediyor
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması
Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması
Sözcü Gazetesi: Öğretmeni döven müdür yine atandı
Sözcü Gazetesi: Öğretmeni döven müdür yine atandı
2 Kamu kurumu 331 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 331 personel almak için ilana çıktı
Ette fiyatı market ve kasaplar mı arttırıyor?
Ette fiyatı market ve kasaplar mı arttırıyor?
Erdoğan: Piyasalarda moraller yüksek, her şey kontrolümüz altında
Erdoğan: Piyasalarda moraller yüksek, her şey kontrolümüz altında
CB Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
CB Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
Muavinle tartışıp, havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
Muavinle tartışıp, havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam
Vaka sayısı 40 bine dayandı
Vaka sayısı 40 bine dayandı
Başkentte toplu taşımaya zam
Başkentte toplu taşımaya zam
2022 yılı 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
2022 yılı 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
2021-2022 BİLSEM kılavuzu yayımlandı
2021-2022 BİLSEM kılavuzu yayımlandı
AYM, hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasını hak ihlali saydı
AYM, hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasını hak ihlali saydı
THY: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok!
THY: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok!
5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
5 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
Memurlar.net sordu Kılıçdaroğlu cevapladı: CHP'li belediyelerde mülakat kaldırılacak mı?
Memurlar.net sordu Kılıçdaroğlu cevapladı: CHP'li belediyelerde mülakat kaldırılacak mı?
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
İçişlerinden 'yılbaşı' açıklaması: 340 bin personel görev yapacak
İçişlerinden 'yılbaşı' açıklaması: 340 bin personel görev yapacak
Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı
Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı
Bakan Özer Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi...Bakanlığın kapısına kilit vuruldu
Bakan Özer Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi...Bakanlığın kapısına kilit vuruldu
6 Kamu kurumu 732 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 732 personel almak için ilana çıktı
'Prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın'
'Prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gitmesine tepki

Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB'de yaşadık.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Aralık 2021 12:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"KILIÇDAROĞLU EŞKIYALIK YAPMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

(Kılıçdaroğlu) Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar.

Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB'de yaşadık. Aynı şekilde Meclis açıldıktan sonra da eğitimi görüşmek üzere komisyon üyeleri davet edilmiştir. Sadece CHP'li milletvekilleri iştirak etmedi. Bakanımız sık sık Meclis'e gidiyor. CHP'nin amacının MEB'e gidip, bakanla, bakanlık bürokrasisiyle görüşmek olmadığını göstermeye sadece bu örnekler bile yeterlidir. Bu eşkıyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil, kaos ve karmaşa çıkarmaktır.

Devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok, sen adam değilsin. Merkez Bankası bağımsız değil diyor, Merkez Bankası seni kabul etti, sen bağımsız değilsin, senin ipinin kimlerin elinde olduğunu merak ediyorum. Halbuki genel başkanlık ve milletvekilliği sıfatını bir kenara bıraktım, herhangi bir vatandaş olarak istedikleri kuruma istedikleri zaman gidip diledikleri bilgiyi alma hakkına sahip olduklarını çok iyi biliyorlar. Ama dert başka olunca ortaya böyle can sıkıcı görüntüler çıkıyor.

Kandil'i bombalayacakmış iktidara geldiğinde. Sen iktidara mı geleceksin? Kandil'dekilerle dirsek dirseğe, Ankara'dan İstanbul'a onlarla yürüyen sen değil misin? Onlar sana övgü yağdırdıkça zevkten 4 köşe oluyorsun. Kandil'dekiler sana övgü yağdırdıkça zevkten dört köşe oluyorsun. Sana nasıl güvenecekler ya. Mümkün mü? Eh şimdi de ittifakınız kurdunuz, bakalım bu ittifakla nereye kadar gideceksiniz?

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi
Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi
Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması
Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması
Bülent Arınç: Erdoğan'ı, partisinden izole etmek isteyenler var
Bülent Arınç: Erdoğan'ı, partisinden izole etmek isteyenler var
Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Erdoğan'ın masasındaki ankette sonuçlar nasıl?
Erdoğan'ın masasındaki ankette sonuçlar nasıl?
TCDD, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
TCDD, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Bu Habere Tepkiniz

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?
Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta eren müdüre verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun buldu.
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ODTÜ'lü matematikçi 35 yıldır binlerce kişiye ingilizce öğretti
ODTÜ'lü matematikçi 35 yıldır binlerce kişiye ingilizce öğretti
https://instagram.com/ingilizcebitmistir?utm_medium=copy_link
Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?
Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, emekli olan Maliye Bakanlığı çalışanının sosyal tesislerden senede sadece 2 dönem yararlandırılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu
Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu
Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan sözleşmeli teknisyen alım ilanında yüksek lisans mezuniyeti şartı arandı!
Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı
Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?
Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?
5510 sayılı Kanun'a tabi memurlar 15 yıl hizmet üzerinden nasıl emekli olabilir?
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylar belli oldu
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylar belli oldu
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bu kanunla öğretmenlik mesleğinin kariyer haline getirildiğini belirtti. Ünal, meslekte 10 yılını tamamlayanların uzman olacağını ve maaşlarının bin lira artacağını söyledi. Başöğretmen unvanı alanların maaşlarında ise 2 bin lira artış olacak. Teklif 12 maddeden oluşuyor. Kanunun yürürlük tarihi ise 2023 yılı olarak düzenlendi.
Memuriyetten çıkarılma kararını mahkemede iptal ettiren 'emeklilerle' ilgili kritik karar!
Memuriyetten çıkarılma kararını mahkemede iptal ettiren 'emeklilerle' ilgili kritik karar!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapmakta iken memuriyetine son verilen davacı tarafından, lehine verilen yargı kararları gereği yeniden atanma istemiyle yapılan başvurunun 'emekli olduğu' gerekçesi ile reddedilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?
Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?
MEB, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklikler yaptı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı
Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı
Teşkilat dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 9 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
2021'de sinemada en çok izlenen filmler!
2021'de sinemada en çok izlenen filmler!
Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinemaya, kapanmanın olmadığı dönemlerde giden izleyici sayısı 12 milyon 147 bin kişi oldu. İşte bu süreçte yılın en çok izlenen filmleri...