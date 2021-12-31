TFF Başkanından Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa talebine cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçının oynanmasını talep eden Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur."

Beşiktaş'tan destek geldi

Hürriyet'in aktardığına göre, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı '2011 Süper Kupa maçı oynansın' talebine konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş'tan da destek geldi.

Siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada

"Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz"

değerlendirmesine bulundu.