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Vatandaşlar artık bilgileri dışında şirket ortağı olarak eklenemeyecek

Ticaret Bakanlığınca devreye alınan yeni hizmet ile kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasından endişe duyan vatandaşlar, elektronik ortamda isimlerinin bilgileri dışında bir şirkete ortak, işletme sahibi ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 13:51
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Vatandaşlar artık bilgileri dışında şirket ortağı olarak eklenemeyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni hizmet ile vatandaşlar, bilgileri dışında şirket ortağı, işletme sahibi veya yetkili olarak eklenmelerini engelleyebilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık bünyesindeki Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile şirket kuruluşlarında ticaret sicili müdürlükleri tek temas noktası haline getirilirken, şirket kuruluşlarında kolaylık ve maliyetlerde önemli ölçüde düşüş sağlandı.

Bakanlık, MERSİS kapsamındaki hizmetlerine "Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak/Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri" de ekledi.

MERSİS üzerinden başlatılan şirket ve işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında, ortak veya yetkili olacak kişinin bilgileri kimlik numarası ile sorgulanarak sisteme ekleniyordu.

Kimliğini çaldıran, kaybeden veya kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasından endişe duyan vatandaşların, istekleri dışında ticaret sicili işlemlerinde ortak veya yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurmaları ve MERSİS'te kimlik numaraları üzerine kısıt koydurmaları gerekiyordu.

Devreye alınan yeni hizmetle vatandaşlar, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden kendi e-Devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine elektronik ortamda kısıtlama getirebilecekler. Vatandaşlar bu sayede bilgileri dışında şirket ortağı/işletme sahibi veya yetkili olarak eklenmelerini anlık olarak engelleyebilecek.

Yine söz konusu hizmet kullanılarak daha önce eklenen kısıtlamanın kaldırılması da mümkün olacak.

- MERSİS işlemlerinin kapsamı genişletildi

MERSİS, pek çok kurumla anlık olarak veri paylaşıyor ve entegre olarak çalışıyor. Sistem sayesinde ticaret siciline ilişkin ihtiyaç duyulan bilgilere tek noktadan erişim sağlanabiliyor. Böylece sistem, kurum, kuruluşlar, tacirler ve diğer vatandaşlar tarafından önemli bir doğrulama kaynağı olarak kullanılıyor.

Özellikle salgın döneminde, iç ticaretin dijitalleştirilmesi çalışmaları neticesinde MERSİS işlemlerinin kapsamı genişletildi. Paydaş kurumlarla iş birliği yapılarak elden başvuru ihtiyacını ortadan kaldıran ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamalar devreye alındı.

Bu kapsamda; "Genel Kurul Modülü" ile anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve toplantı belgelerinin elektronik ortamda saklanması sağlandı. "E-Belge Uygulaması" ile ticaret sicili müdürlüklerince verilen tüm belgelerin, ödeme aşamaları da dahil olmak üzere, tamamen elektronik ortamda MERSİS üzerinden temin edilebilmesine imkan tanındı.

"E-İlan Uygulaması" ile ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine elektronik ortamda gönderilebilmesi ve en geç iki saat içerisinde yayımlanabilmesi sağlandı.

"Mevzuat Modülü" ile ticaret sicili mevzuatına dijital ortamda tek noktadan erişilmesi mümkün hale getirildi.

"Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü" ile ticaret sicili müdürlüklerince verilecek tescil başvurusu randevularının başka bir platforma gidilmesine gerek kalmadan MERSİS üzerinden alınması sağlandı. Modülün ticaret sicili müdürlüklerinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

KAPAT [X]

Anonim şirketlerde sirküler tipi yönetim kurulu kararlarının MERSİS üzerinden e-imza ile elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik uygulama devreye alındı.

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