15 kişi bir kişiye saldırdı, ayırmaya çalışanlara bıçak çekildi
Gaziantep'te 15 kişilik bir grup, üniversite öğrencisi Ömer Albayrak'a sopalar ve bıçaklarla saldırdı. Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, saldırganların müdahale etmeye çalışanlara bıçak çektiği görüldü.
Eklenme : 31 Aralık 2021 14:01
Yıllardır yaşadığı Avustralya'dan eğitim hayatını tamamlamak için memleketi Gaziantep'e dönen Ömer Albayrak, üniversitedeki sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından ölüm tehditleri almaya başladı.
2 gün önce sınav çıkışı arkadaşlarıyla birlikte gittiği kafede 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Albayrak, ölümden döndü. Korku dolu anlar kafenin güvenlik kamerasına yansırken eli sopalı ve bıçaklı 15 kişi Albayrak'ı, feci şekilde darp etti. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen dehşet anlarında saldırganların araya girmek isteyen kişilere de bıçak çektiği görülüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız