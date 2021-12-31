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Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere neler getiriyor? İşte detaylar...

Öğretmenlerin ve öğretmen emeklilerinin heyecanla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin Meclise sunulduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Aralık 2021 14:05
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Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere neler getiriyor? İşte detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere neler getiriyor? İşte detaylar...

Öğretmenlerin ve öğretmen emeklilerinin heyacanla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin Meclise sunulduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Meclise sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde öğretmen ve öğretmen emeklilerine yönelik birçok iyileştirme yapıldığı görülmektedir. Kanun teklifinde yer alan öğretmenlere önemli haklar getiren kısımların açıklamasını yapacağız.

Öğretmenlerin beklediği 3600 ek gösterge teklifte yer alıyor

1. derece kadroda görev yapan veya emekli olan öğretmenlere 3600 ek gösterge düzenlemesine teklifin 8 inci maddesinde yer verilmiştir. 3600 ek göstergenin görev maaşına ve emekli maaşına ne kadar yansığını öğrenmek için tıklayınız.

Ancak 3600 ek gösterge düzenlemesi öğretmenlerden başka meslek mensuplarını da ilgilendirdiği için ve 3600 ek gösterge müstakil bir kanunla düzenleneceği için büyük olasılıla bu tekliften çıkarılacaktır.

Başöğretmenlerin ve uzman öğretmenlerin tazminatı artıyor

Meclise sunulan kanun teklifine göre Başöğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 40'dan % 120 oranına yükseltiliyor. Bunun maaş karşılığı ise 9500*0,179797*%80 = 1.366,45 TL'dir. Ancak bu tutar tavan olarak uygulanacak tutardır.

Uzman öğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 20'den %60 oranına yükseltiliyor. Bunun maaş karşılığı ise 9500*0,179797*%40 = 683,22 TL'dir. Ancak bu tutar tavan olarak uygulanacak tutardır.

657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler sadeleştirilmelidir

Kanun tekniği olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hükümlerin tekliften ayrıştırılması gerekmektedir.

Aday öğretmenlik düzenlemesinde neler yer alıyor?

Kanun teklifinin 5 inci maddesinde düzenlenen aday öğretmenlikle ilgili birçok hususa yer verilmiştir. Buna göre;

1- Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı devlet memurları kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikte belirlenen yükseköğrenim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığında ve Ölçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

KAPAT [X]

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ibaresi muğlak bir ibaredir. Zira soruşturma neticesinde göreve başlatısın veya başlatılmasın ifadesi yer almamaktadır. Eğer amaç soncun olumlu olması ise bunun metne açıkça yazılmış olması gerekir. Yoksa mevcut uygulama da bu yönde olduğu için tekrardan öteye geçilemez.

2- Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin yeri değiştirilemez. Memurlar için de adaylık süresi iki yıl olduğu için bu ifadenin tekrar olduğu düşünülmektedir. Memurlar başka kurunlara adaylık döneminde nakledilemezken öğretmenlerin adaylık döneminde MEB bünyesinde nakli yapılamayacaktır.

3- Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden aday öğretmenlik süresi sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.

4- Aday öğretmenlerden ;
a)Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b)Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin,
c)Adaylık süresince aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların,
ç)Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adalık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme de başarısız olanların,
görevine son verilir ve bunlar 3 yıl süresince öğretmenlik mesleğine alınmaz.

5- Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır.

Maddenin geneline bakıldığında sözleşmeli personel uygulamasına son verildiği anlamı çıkmaktadır. Ancak 652 sayılı KHK'daki düzenleme korunduğu için sözleşmeli öğretmenliğin kaldırıldığını söyleyemiyoruz. Ayrıca daha önce memuriyeti olmayanların görevi sona erdirilirken olanların daha önceki memuriyet unvanlarına atanmaları öngörülüyor.

6- Öğretmen adaylarının adaylık süresinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı, Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve adaylığın kaldırılması ile bu maddeye ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Öğretmenlik kariyer basamakları getiriliyor

Kanun teklifinin 6 ncı maddesi ile öğretmenlere kariyer basamakları getiriliyor. Buna göre;

1- Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan ;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak kaydıyla düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c) Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası bulunmayan,

Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

2- Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

3- Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvurabilirler. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.

4- Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

5- Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

6- Öğretmen unvanından bu göreve atamanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.

7- Uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

8- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvurabilir.

9- Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

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