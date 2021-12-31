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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yahya Efendi Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Yahya Efendi Camisi'nde kıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 14:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yahya Efendi Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen ASKON 12. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Yahya Efendi Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan daha sonra "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya Anma Programı"na katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geçti.

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