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Öldürdükleri kişinin cesedini araçtan atıp polisi aramışlar

İzmir'de sokakta bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan 4 zanlıdan birinin maktulün tartışmada tüfekle vurulduğunu, hastaneye götürdükleri sırada ölmesi üzerine cesedini araçtan attıklarını itiraf ettiği öğrenildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 14:43
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Öldürdükleri kişinin cesedini araçtan atıp polisi aramışlar

İzmir'in Buca ilçesinde 26 Aralık'ta bir kişinin sokakta ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kuruçeşme Mahallesi'nde Kenan Çokoğullu'ya ait cesedin bulunması sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bekar olduğu ve akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen maktulün yakınlarının ifadesine başvurdu.

Çokoğullu'nun olay gecesi telefon görüşmesinin ardından gece dışarı çıktığının söylenmesi üzerine telefon ve kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, E.T, H.D, R.G, D.K, K.U.K, C.D. ve B.A'yı gözaltına aldı.

- Bahçeye gizlenen araç ve toprağa gömülen pompalı tüfek

Şüphelilerden R.G'nin emniyetteki ifadesinde Çokoğullu ile buluştuktan sonra hafif ticari araçla Kaynaklar mevkisine gittiklerini, çıkan tartışma sonucu E.T'nin Çokoğullu'nu pompalı tüfekle vurduğunu öne sürdüğü, hastaneye götürdükleri sırada ölmesi üzerine araçtan attıklarını anlattığı öğrenildi.

R.G'nin araçtan indikten sonra taksiyle cesedi bıraktıkları yere gittiğini ve polisi arayarak bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarında bulunduğunu söylediği belirtildi.

E.T'nin ise Çokoğullu'nu R.G'nin vurduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Araç sahibi K.U.K'nin olayla ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdüğü, kendisine ait aracı plakasını sökerek bahçeye gizlediğini, C.D. ve B.A'nın ise kendilerine verilen pompalı tüfeği, şüphelilerin isteğiyle bahçeye gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Hafif ticari araç ve pompalı tüfek, zanlıların belirttiği noktalarda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan E.T, H.D, R.G ve D.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuruçeşme Mahallesi 202/20 Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı sonrası olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Kenan Çokoğullu'nun pompalı tüfekle öldürüldüğünü belirlemişti.

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