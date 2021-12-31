Erdoğan: Darbecilerin yanında saf tutanlar siyasetten tasfiye edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, yine bizim gayretlerimiz ve milletimizin desteği sayesinde siyasetten tasfiye edildiler' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 16:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuştu.
Erdoğan, "Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, yine bizim gayretlerimiz ve milletimizin desteği sayesinde siyasetten tasfiye edildiler. Üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı." dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız