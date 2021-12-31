Bakan Özer: 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik
Bakan Özer: 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Dünyanın aşı üssü Ankara'da kuruluyor
Dünyanın aşı üssü Ankara'da kuruluyor
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Belediye 25 kişiyi işten çıkardı... Memur-Sen eylem yapacak
Belediye 25 kişiyi işten çıkardı... Memur-Sen eylem yapacak
Ayçiçek yağında indirim! Ekim, Kasım fiyatlarına dönüldü
Ayçiçek yağında indirim! Ekim, Kasım fiyatlarına dönüldü
E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numaralarına kısıt konulabilecek
E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numaralarına kısıt konulabilecek
Benzin ve Motorine büyük zam geliyor
Benzin ve Motorine büyük zam geliyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere neler getiriyor? İşte detaylar...
Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenlere neler getiriyor? İşte detaylar...
30 yaşındaki Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu
30 yaşındaki Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu
'Kurun bu günlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'
'Kurun bu günlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'
Yeni yılda Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeler
Yeni yılda Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeler
Merkez Bankası'ndan kur kararı
Merkez Bankası'ndan kur kararı
OHAL Komisyonu'nda 6 bin 80 başvurunun incelemesi devam ediyor
OHAL Komisyonu'nda 6 bin 80 başvurunun incelemesi devam ediyor
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması
Bahçeli'den emekli ve memur zammı açıklaması
Sözcü Gazetesi: Öğretmeni döven müdür yine atandı
Sözcü Gazetesi: Öğretmeni döven müdür yine atandı
2 Kamu kurumu 331 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 331 personel almak için ilana çıktı
Öğrencisini cetvelle döven kadın öğretmen görevden alındı
Öğrencisini cetvelle döven kadın öğretmen görevden alındı
Ette fiyatı market ve kasaplar mı arttırıyor?
Ette fiyatı market ve kasaplar mı arttırıyor?
Erdoğan: Piyasalarda moraller yüksek, her şey kontrolümüz altında
Erdoğan: Piyasalarda moraller yüksek, her şey kontrolümüz altında
CB Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
CB Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
Muavinle tartışıp, havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
Muavinle tartışıp, havaya ateş açan polis memuru açığa alındı
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam
Vaka sayısı 40 bine dayandı
Vaka sayısı 40 bine dayandı
Başkentte toplu taşımaya zam
Başkentte toplu taşımaya zam
2022 yılı 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
2022 yılı 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul ve Ankara'da yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar
2021-2022 BİLSEM kılavuzu yayımlandı
2021-2022 BİLSEM kılavuzu yayımlandı
AYM, hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasını hak ihlali saydı
AYM, hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasını hak ihlali saydı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettiklerini belirterek, 2022'in ocak ayı itibarıyla da 81 ilde 250 sıfır atık kütüphaneyi hizmete alacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 17:47
Yazdır
Bakan Özer: 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik

Bakan Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yaklaşık 2 ay önce başlatılan projenin ülkenin dört bir yanında büyük bir karşılık bulduğunu söyledi.

Kısa süre içerisinde gerekli tüm kaynakları okullara aktardıklarını dile getiren Özer, 81 ildeki tüm okulların kütüphanesini elden geçirdiklerini kaydetti.

Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Bu süreç içerisinde en fazla kütüphaneyi Diyarbakır'a yaptık, 1035 kütüphane. Diyarbakır'ı, 974 kütüphaneyle Şanlıurfa ve 891 kütüphaneyle İzmir takip etti." bilgisini verdi.

Özer, kendilerini projede yalnız bırakmayan Emine Erdoğan ile kütüphanelere kitap desteği veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini iletti.

Proje sürecinde Ağrı'dan çok güzel bir haber geldiğine dikkati çeken Özer, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinin öğretmen ve öğrencilerinin tüm dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atıktan bir kütüphane oluşturduklarını söyledi.

Özer, "Biz de bu güzel örneği tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istedik. 81 ilde 2022'nin ocak ayı itibarıyla 250 sıfır atık kütüphaneyi de hizmete alacağız." diye konuştu.

Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde açtıkları kütüphanenin de İstanbul'da sıfır atıkla ilgili örnek teşkil edeceğini aktaran Özer, kütüphaneleri yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi.

- Okullardaki kitap sayısı 41 milyonu geçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki kitap sayısının 41 milyonu aştığına işaret ederek, "2022 yılında da inşallah hedefimiz 41 milyonu 100 milyona taşımak ve dünyaya da örnek teşkil etmek. Kitap yazımıyla ilgili Türkiye'deki çocuk kitaplarından kültür kitaplarına kadar tüm üretim yapan yazarlarımızı da bu vesileyle desteklemiş olacağız. Hem de çocuklarımızı tüm kaynaklarla buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sürecin en fedakar insanları meslek liselerindekiler oldu. Çünkü başlangıçta Hanımefendiyle de görüştüğümüz zaman 2 ay çok kısaydı. 2 ayda bu süreç tamamlanır mı tereddütler vardı ama Milli Eğitim Bakanlığının, daha doğrusu ülkemizin gizli kahramanları mesleki eğitim. Gerçekten kara gün dostu. Kovid-19 salgınında maskeden dezenfektana, solunum cihazından maske makinasına ve en son antijen kitine kadar üreten meslek liseleri, bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gece gündüz demeden çalıştılar. Tüm okullara kütüphane tefrişatları meslek liseleri tarafından yapıldı. Günde ortalama 272 kütüphane yapmışız."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
MEB, fizyoterapist ve destek personeli alımında boş kontenjanlara yeniden başvuru alacak
MEB, fizyoterapist ve destek personeli alımında boş kontenjanlara yeniden başvuru alacak
KPSS'de dereceye girmesine rağmen atanamayan öğretmenler anlatıyor
KPSS'de dereceye girmesine rağmen atanamayan öğretmenler anlatıyor
Uzman öğretmene yüksek maaş geliyor
Uzman öğretmene yüksek maaş geliyor
ODTÜ'nün üniversiteler ligindeki yeni hedeflerini açıklandı
ODTÜ'nün üniversiteler ligindeki yeni hedeflerini açıklandı
Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti
Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti
Fabrika gibi okul
Fabrika gibi okul

Bu Habere Tepkiniz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
ODTÜ'lü matematikçi 35 yıldır binlerce kişiye ingilizce öğretti

ODTÜ'lü matematikçi 35 yıldır binlerce kişiye ingilizce öğretti

http://www.ingilizcebitmistir.com
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?

Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta eren müdüre verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun buldu.
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, emekli olan Maliye Bakanlığı çalışanının sosyal tesislerden senede sadece 2 dönem yararlandırılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan sözleşmeli teknisyen alım ilanında yüksek lisans mezuniyeti şartı arandı!
Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?

Memurların emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlar 15 yıl hizmet üzerinden nasıl emekli olabilir?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 9 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
2021'de sinemada en çok izlenen filmler!

2021'de sinemada en çok izlenen filmler!

Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinemaya, kapanmanın olmadığı dönemlerde giden izleyici sayısı 12 milyon 147 bin kişi oldu. İşte bu süreçte yılın en çok izlenen filmleri...