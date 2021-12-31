KİT'lerde çalışan kişi sayısı açıklandı
Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 103 bin 547 kişi çalışıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 18:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının 3'üncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.
Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 103 bin 547 kişi çalışırken, bunların 103 bin 263'ü Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 284'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.
Çalışanların 3 bin 819'u memur, 41 bin 776'sı sözleşmeli, 43 bin 529'u kapsam içi işçi, 3 bin 467'si kapsam dışı işçi, 10 bin 956'sı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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