CHP İl Başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi
CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan 2 zanlının, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet A'nın oğulları olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 19:39
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri, şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüste arama yaptı.
Ekiplerin 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği aracın, CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait olduğu belirlendi.
Araçtaki Ç.A. ve kardeşi M.T.A. ekiplerce gözaltına alındı.
İki şüphelinin, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet A'nın oğulları olduğu öğrenildi.
Öte yandan, zanlılardan M.T.A'nın uyuşturucu ticareti, Ç.A'nın da uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız