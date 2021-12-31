Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 20:51
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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