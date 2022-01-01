1 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
1 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 00:02
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'na katılacak.
(İstanbul/13.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne inceleme ziyaretinde bulunacak.
(Zonguldak/10.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşmasına katılacak.
(İstanbul/07.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız