Kemal Kılıçdaroğlu'na 'basılacak yerler' listesi verdi! Benzin istasyonları, marketler, TÜSİAD'ı bas

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hande Fırat moderatörlüğünde yapılan Gece Görüşü programında daha önce randevu talebine yanıt gelmeden TÜİK'e giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi tartışıldı. Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Benzine indirimi yansıtmayıp, zammı anında yansıtanlar...

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Maliye yarın sahaya çıkıyor" dediği gün benzine 68 kuruş zam geldi. Bunun Maliye Bakanı tarafından açıklanmasını isteyen Hulki Cevizoğlu, "Geçenlerde dolar 18 liradan 12 liraya indi, benzine indirim yaptınız ama ÖTV'ye sayıp pampaya yansıtmadınız. Onun üstüne bir de zam yapıyorsunuz. Böyle bir haksızlık olabilir mi ya!" diye konuştu.

Kemal Bey nereyi bassa puan alırdı?

"Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı bimiyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'ndan az ya da çok, şunları yapsaydı oy alırdı" diyen Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya.

Benzin istasyonlarına gidip fiyatları protesto etseydi...

- Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi.

- Bu petrol ürünlerine, gıda ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı.

TÜSİAD önünde süt dökmüş dekiye döneceksiniz...

- Bunlar biraz taktik, strateji istiyor. TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya.

- Gıda üretenlerin İstanbul'daki merkezlerini bassaydı milletten çok daha fazla oy alırdı...