Görev başındaki Mehmetçikten yeni yıl mesajı!
Milli Savunma Bakanlığı, silah altında 2022'ye giren Mehmetçiğin yeni yıl mesajını içeren görüntü yayınladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Aralık 2021 23:56
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde; yurt içinde, hudutlarda, sınır ötesinde ve denizlerde silah altında olan Mehmetçiğin yeni yıl mesajları yer aldı. Bakanlıktan videoya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yılın her gün ve saatinde, her şart ve durumda ülkemize ve asil milletimize hizmet için ant içmiş kahraman Mehmetçiğimizden 84 milyon vatandaşımıza mesaj var: Mutlu yıllar Türkiyem."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız