İşte 2022'de uygulanacak vergi, ceza ve harçlar

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Tebliği" ile belirlenmişti. Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu. MTV'de ise yüzde 25'e düştü.

Buna göre yeni rakamlar şöyle oluşacak:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarı 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.

1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1.301-1.600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak.

Motosikletlerde 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1.570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1.500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1.408 lira olacak.

PASAPORT ÜCRETLERİ

Süresi 6 ay olanlar için 309 lira

1 yıl olanlar için 452 lira

2 yıl olanlar için 738 lira

3 yıl olanlar için 1.049 lira

3 yıldan fazla süreli 1.478 lira

EHLİYET HARCI

2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1.116 liraya çıkacak.

A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 370 liraya yükseldi.

TRAFİK CEZALARI

Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL

Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL

Engelli parkını zaptedenler: 392 TL

Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL

Korsan taksi tercih eden: 607 TL

Geçersiz ehliyetle araç kullanan: 739 TL

Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 826 TL

Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL

Kış lastiğine uymayanlar: 1.137 TL

Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1.823 TL

Korsan yolcu taşıyan: 1.823-9.125 TL

2. defa alkollü yakalanan: 3.091 TL

Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3.091 TL

Ehliyetsiz araç kullanan: 3.674 TL

Aracıyla keyfi 'spin' atan, 'drift' yapanlar: 9.125 TL

Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9.410 TL

Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 TL

MAHKEME HARÇLARI

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak.

IMEI KAYIT TUTARI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı, 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

EMLAK VERGİLERİ

2022 yılında emlak vergi değerleri, yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Buna göre;

Bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar "değerli konut vergisine" tabi olacak.

Alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların vergi tutarı, 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi.

9 bin 261 lira fazlası için ise binde 6'lık oran belirlendi.

GELİR VERGİSİ