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Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

2022 yılının ilk bebekleri; Diyarbakır, Malatya, Bitlis ve Osmaniye'de dünyaya geldi. Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikasında dünyaya bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi. Vali Yardımcısı Ömer Coşkun yeni yılın ilk bebeğinin annesini ve bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 08:35
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Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Diyarbakır, Bitlis, Malatya, Osmaniye, Konya gibi yurdun farklı farklı kesimlerinden bebek haberleri gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 4 çocuk annesi Nuriye Çelik bir erkek bebek dünyaya getirdi. 5'inci çocuğun ismi Muhammed Geylani Çelik olan bebeği ve annesini Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena ve beraberindekiler ziyaret etti.

Bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve bebek ile annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Yardımcısı Coşkun daha sonra çeyrek altın hediye etti.

ANNE NURİYE ÇELİK: İKİ MUTLULUK BİRLİKTE YAŞADIK

Anne Nuriye Çelik, dünyanın en güzel hediyesi olduğunu ve çekirdek ailenin yeni üyesi olduğunu belirtti. Anne Çelik, "5. çocuğum oldu. Herkesten Allah razı olsun. İki mutluluk birlikte yaşadık" dedi.

VALİ YARDIMCISI COŞKUN: YENİ YIL GELENEĞİ OLDU

Vali Yardımcı Coşkun ise, doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Hastanemize bugün ziyaret gerçekleştirdik. Tabi yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu. Yeni yılın ilk arifesinde doğan çocuklarımızın hem yeni yıla girmenin heyecanıyla birlikte hastanede olmak her ikisini de birlikte kutlamak yine burada bulunuyoruz" diye konuştu.

MALATYA'DA FURKAN YILIN İLK BEBEĞİ OLDU

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te dünyaya 3 kilo 450 gram ağırlığında gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, mutlu olduğunu belirterek, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Baba Hamit Gürbüz ise, "Bu bize sürpriz oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Rabbim herkese sağlıklı, sıhhatli bir yıl yaşamayı nasip etsin. Pandemi sürecini de geride bıraktık. Güzel bir duygu teşekkür ederim" diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Operatör Dr. Fatma Nur Ceylan da yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan 2022'nin ilk bebeklerinde biri de özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk dakikalarında Şükran Sevgi (40) ve Ersin Düzova'nın (43) çiftinin üçüncü çocukları olarak dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Zeynep Gül adı verilirken, 3,5 kilo ağırlığında olan bebeğin gayet sağlıklı olduğu belirtildi.

BİTLİS'TE YILIN İLK BEBEĞİ

2022 yılının ilk bebeği Tatvan'da özel bir hastanede dünyaya gelen Aksoy ailesinin kız bebekleri oldu. Saat 00.00'da 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Veysel Toprak ise mutlu olduklarını ve yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

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OSMANİYE'NİN İLK BEBEĞİ DEFNE

2021 yılının son saatlerinde hastaneye başvuran Hasan-Özlem Yüksek çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. "Defne" ismini verdikleri bebek, 2022'nin ilk bebeği oldu. AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Öznavruz anneye kırmızı ve beyaz karanfil vererek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Yeni yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getiren anne Özlem Yüksek, "Çok mutluyum. Hayatımıza renk geldi. Allah'ım olmayan herkese bu duyguyu tattırsın, kimsenin kucağını boş koymasın" diye konuştu.

8 YILLIK EVLAT HASRETİ 2022'DE SON BULDU

Konya'da Rabia ve Halil Gülcan, 8 yıl bekledikleri Hatice Elif bebeklerine 2022 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Doğum sancıları tutan Rabia Gülcan, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gelerek doğumu beklemeye başladı. Sancıları artınca doğum odasına alınan genç anne saat 00.03'de normal doğumla 3 kilo 100 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Vahdettin Özkan ve Ahmet Pekyatırmacı, bebeğe altın takarak hediyelerini takdim etti.

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