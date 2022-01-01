Müteahhide 'kur farkı' Meclis'e geliyor

AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı, kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenlemeye son şekli verildi. AK Parti'nin ekonomi kurmayları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin yaptığı toplantıda, 2020 Aralık ayına kadar yapılan sözleşmeler için fiyat farkı ödenmesi görüşü ön plana çıktı.

Buna göre, son bir yılda gerçekleşen döviz kuru artışı nedeniyle müteahhitlerin uğradığı kayıplar, ihale dokümanında olmasa bile, fiyat farkı ödenerek giderilecek. Yine, müteahhitler, uğradıkları kayıplar ihale dokümanında olsa bile, o dönemde yaptığı harcamalarla ilgili fiyat farkı almasına rağmen 'ilave' fiyat farkı alabilecek. Fiyat farkı ödenirken döviz kuru artışının yüksek olduğu aydan bir önceki ayın kurları dikkate alınacak.

AK Parti'nin ekonomi kurmayları "Kamuya iş yapan müteahhitlerin, aldıkları tarihteki demir ve çimento fiyatları ile şimdiki demir ve çimento fiyatları arasında büyük bir fiyat farkı oluştu. Adam 8 bin TL'den almış. Demir 13 bin TL olmuş. Dövize endeksli olan bütün malzemelerde artış söz konusu. Bu nedenle, müteahhitlerin mağduriyetlerini gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

TASFİYE YERİNE DEVİR

Fiyat farkı kararnamesine ilişkin düzenlemede, müteahhitlerin 'işi tasfiye etme' talepleri de karşılık bulmadı. Tasfiye yerine, projenin devredilmesi hakkı getirildi. İş adamları projeleri tasfiye etme hakkını 2020 Nisan ayından beri gündeme getirirken, hükümet söz konusu talebe sıcak bakmıyordu. AK Parti'de yapılan toplantılarda, bu haktan hem kamunun hem de vatandaşın zarar gördüğü konusunda değerlendirmeler yapılmıştı. Projenin tasfiye edildiğinde hem zamanın kaybedildiğini hem de maliyetlerin arttığını dile getiren AK Parti kurmayları "Tasfiye yok. Vatandaş bu işleri bekliyor. Toplumun her kesimini destekledik. Müteahhitleri de destekleyeceğiz. Buna ilişkin çalışmayı kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız" dedi.

AK Parti, müteahhitlerle ilgili hazırladığı düzenlemeyi önümüzdeki hafta Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek düzenlemenin kısa bir süre içerisinde yasalaşması planlanıyor.

Ebru KARATOSUN