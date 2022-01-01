PKK kafasını çıkaramıyor

Türk güvenlik birimlerinin terör örgütlerinin inlerine yaptığı nokta atışı operasyonlar sahada etkisini göstermeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar, ABD basınına konu oldu. ABD merkezli PBS News sitesi, terör örgütü PKK'nın militan kampına girdi.

SİHA'LARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son zamanlarda terör örgütü PKK'lıları Irak'ın kuzeyinde saklandıkları bölgelerde etkisiz hale getirdiği belirtilen haberde Türk savunma sanayisinin geliştirdiği silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) dikkat çekildi.

SAKLANIYORLAR

Irak'ın kuzeyine röportaj için giden Amerikalı muhabir Simone Foltyn, Türk SİHA'larından korkup saklanan terör örgütü PKK yöneticileriyle görüşemediğini aktardı. Bölgede Türk İHA'larının Kandil'de de sürekli gözetleme yaptığını aktaran muhabir Foltyn, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi" ifadelerini kullandı.

Haberde terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Türk SİHA'larından dolayı yaşadığı endişe bu şekilde aktarıldı. Böylece terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. PKK'nın ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiği detaylarına da yer verilirken, bölgedeki peşmergenin ise terör örgütü PKK'nın varlığından rahatsızlığı kaydedildi.