TL'ye dönüşüm için esnek uygulama

Merkez Bankası'nca dün yayımlanan iki tebliğle dövizden ve altından TL'ye geçiş hesaplarına ilişkin dönüşüm kurlarında düzenlemeye gidildi. Dönüşüm kuru olarak Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk Lirası'na çevrildiği gün Merkez Bankası tarafından belirlenecek usul, esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru dikkate alınacak.

Ardından da uygulama talimatları değişti. Bundan önceki uygulamada dönüşüm kurunu Merkez Bankası her gün saat 11:00'de açıklıyordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte Merkez Bankası yeni kuralı "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru" olarak nitelendirdi.

Dönüşüm kuru olarak Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00'de ilan edilen ve döviz tevdiat hesaplarıyla döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin TL'ye çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate alınacak.

GRAM ALTINDA DA 6 KEZ AÇIKLANACAK

Altın dönüşüm fiyatı MB tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00'de ilan edilen ve altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı olarak uygulanacak.

TALEP MÜŞTERİ VE BANKALARDAN

Edinilen bilgiye göre saat 11:00'de açıklandığında volatilitenin yüksek olduğu müşteri ve bankaların da bu yönde bir talebi olduğu belirtildi. Saat 14.00'de çevirmek isteyenler için bazen kurun düşük kalabildiğini anlatan uzmanlar, saat 11:00'spekülasyonun da olduğunu dile getirdiler. Değişiklikle daha şeffaf olacağını gün içine yayılacağını kaydeden uzmanlar, "Esnek bırakılıyor. Saat 14.20'de geldi saat 14.00'deki kur geçerli olacak" değerlendirmesini yaptılar.

GETİRİ FARKININ HESAPLANMASI

Tebliğin döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının, vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin bölümünde de düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme ile katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı, katılım bankası karşılayabilecek.

Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak. Daha önce söz konusu fark, katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyete göre hesaplanıyordu.

ALTINDAN DÖNÜŞÜME SIFIR STOPAJ

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında stopaj yüzde sıfır olarak uygulanacak. Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat yüzde sıfır olacak.

Karar, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28 Aralık itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Hazal Ateş