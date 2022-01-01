Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Osmaniye merkezli olarak 6 ilde PKK/PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 10:25
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri ve eylem hazırlığında olabilecekleri bilgisine ulaştığı PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Osmaniye, Hatay, Mersin, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriyeli 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız