Türkiye ve yakın çevresinde geçen yıl 23 bin 753 deprem oldu

AFAD'ın Twitter hesabından, 2021 yılında ülkemiz ve yakın çevresinde "Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi" tarafından 7/24 takibi yapılan önemli deprem aktiviteleri paylaşıldı.

Buna göre, geçtiğimiz sene 6'dan büyük 3 deprem oldu, toplam deprem sayısı ise 23 bin 753 olarak kayıtlara geçti.