Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi kız yaralandı

Şanlıurfa'da üniversite öğrencisi genç kız sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencisi Rojin Tordoğan (19), dün staj için Harran Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği sırada yerleşkedeki köpeklerin saldırısına uğradı.

Kendi imkanlarıyla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne ulaşan Tordoğan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tordoğan, AA muhabirine, kaldığı öğrenci yurdundan dün staj için arkadaşlarıyla hastaneye giderken 7-8 köpek gördüğünü anlattı.

Arkadaşlarının önde yürüdüğünü, kendisinin ise biraz geriden geldiğini belirten Tordoğan, köpeklerin bir şey yapmasını beklemediğini ve rahat hareket ettiğini söyledi.

Yürümeye devam ederken köpeklerden birisinin uyanıp kendisine doğru koşmaya başladığını dile getiren Tordoğan, şöyle konuştu:

"Bir köpek bana doğru gelince diğerleri de üzerime koşmaya başladı. Arkadaşlarım benden ileride olduğu için kaçabildiler ama ben kaçamadım. Hepsi üzerime geldi, birisi kolumu ısırdı. Ne yapacağımı bilemedim çünkü savunmasızdım. O anda diğer bir köpek de bacağımı ısırmaya çalıştı ama elimdeki poşetle kendimi savundum. Sonra elimdeki poşeti atınca köpekler o tarafa gitti. Ben de hastanenin acil bölümüne gidip tedavimi yaptırdım. Bir sürü köpeğin arasında kalmıştım ve çok korkmuştum. Koluma dikiş atıldı ve canım çok yandı. Dün gece ağrılar ve yaşadığım korku nedeniyle uyuyamadım."

Tordoğan, bölgede önlem alınmasını isteyerek, "Ben yine kendimi iyi kötü savunabildim ama eğer orda küçük bir çocuk olsa daha kötü şeyler olabilirdi. Bu olayın bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını istiyorum. Daha önce duyuyorduk ama insan kendi başına gelmeyince anlamıyor." diye konuştu.