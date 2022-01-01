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Bakan Dönmez: Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız

Bakan Dönmez: Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 14:14
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Bakan Dönmez: Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi alan Bakan Dönmez, tesis bölgesinde yer alan seyir terasında gazetecilere açıklama yaptı.

Dönmez, yılın son gününü Yavuz Sondaj Gemisi'nde gizli kahramanlarla geçirdiklerini, bugün de karada yapılan çalışmaları yerinde inceleme imkanı bulduklarını söyledi.

Filyos'a doğal gaz işleme tesisi inşa edeceklerini anımsatan Dönmez, "Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan bir işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı çalışma var. Yer altıyla, zemin ıslahıyla ilgili çok yoğun çalışma var. Bazı yerlerde tabii kazıklar dikiliyor. Yine yer altı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de bir proje. Çevreye saygılı bir proje." diye konuştu.

- "Hem halkımız hem devletimiz kazanacak"

Tesisin 3 bin 200 dönümlük alanda inşa edildiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu büyüklükte, bu kapasitede tesis, sanırım Avrupa'da artık ilk sıralarda yer alacak bir tesistir. Son teknolojiyi kullanacağız. İnşallah Rabb'im nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Projede emeği geçen başta TPAO çalışanları, yöneticileri olmak üzere yine onun iştiraki olan OTC'nin yöneticilerine ve çalışanlarına, yüklenici firmalara, taşeronlara, mühendislere, işçilere, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im kazasız belasız zamanında bitirmeyi nasip etsin. Teşekkür ederim."

Bakan Dönmez, açıklamasının ardından ilgililerle toplantı yaptı.

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