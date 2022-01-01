Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 852'nci gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eyleminde yer alan anne Necibe Çifçi, eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Çiftçi, "Biz, 2,5 yıldır burada evlat hasreti çekiyoruz. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Yeni yılın ilk günü. Yeni yıla evlat hasretiyle girdik. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız. Eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Bir çocuğumuz dağda kalmayana kadar nöbete devam edeceğiz. Evlatlarımız bize kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz. Yeni yılda, evladıma, oğluma, ciğerime kavuşmayı diliyorum. Evladım bana gelsin, o zaman yeni yılı kutlayacağım." dedi.

Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren baba Celil Begdaş da iki yılı aşkın süredir HDP İl binası önünde nöbet tuttuklarını anımsatarak, uzun yıllardır yeni yıl ve bayram sevincini yaşayamadıklarını dile getirdi.

Evlat hasretiyle perişan olduklarını ifade eden Begdaş, "HDP, oğlumu gasp etti. Oğlum kandırılmadı, gasp edildi." ifadelerini kullandı.

Evlat hasretiyle yeni yıla girdiklerini aktaran Begdaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün 2022 yılının ilk günü. Bizim için zor bir yıl geçti. Bütün çocukları almadan buradan kalkmayacağız. Kararlıyız, buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Bütün evlatlara sesleniyorum, gelin. İnşallah 2023'ü birlikte karşılarız. Yeni yılı birlikte kutlarız, bu hasretlik de biter."