Yeni yıla hızlı girdiler Hulusi Akar TSK komuta kademesi ile 3 saat boyunca 1700 kilometre uçtu

Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, gün boyunca Foça Deniz Üs Komutanlığında bahriyelilerle, 2. Ana Jet Üs Komutanlığında havacılarla, son olarak da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde karacılarla bir araya gelerek hem faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme toplantısı yaptı hem de Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Akar ve komutanlar, aralıksız devam eden temasları sırasında "Güney" isimli havadan ihbar kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna da katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Türkiye'nin göklerdeki gözü

"Türkiye'nin göklerdeki gözü" olarak nitelendiren HİK uçağıyla yapılan görev uçuşunda Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile 3 saat boyunca toplam 1700 kilometre uçtu.

Akar, görev uçuşu sırasında Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.

İlk olarak Orta Akdeniz'de görevli TCG Gökçeada ve TCG Gökova, daha sonra Doğu Akdeniz'deki TCG Gelibolu, ardından ise Mersin açıklarında görevli, yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Kınalıada ile telsizle görüşen Akar, Kıbrıs semalarındayken Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile, ardından da Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birer telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

Terörle mücadele görevine giden "Pars"larla görüştü

Telsiz görüşmelerinde başarılı faaliyetlerinden dolayı tüm personeli tebrik eden Akar, "Bundan sonra da hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Sizlere güveniyoruz, sizlerle övünüyoruz. Sorumluluklarınız büyük. Bunları büyük başarıyla yerine getirdiniz, bundan sonra da aynı kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getireceğinize inanıyoruz." diye konuştu.

Akar, terörle mücadele harekatı kapsamında göreve giden 181. Filo Komutanlığına ait "Pars kolları" ile de telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

F-16'ların pilotlarına önemli görevlerinde başarı dileyen Akar, "Büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar yaptınız, terörle mücadeleye çok önemli katkılar sağladığınız, bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Bundan sonra da başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Emniyetli uçuşlar diliyor, sağ salim dönmenizi bekliyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Akar, "Güney"in kokpitine geçti

Bakan Akar, görev uçuşu sırasında bir süre Güney'in kokpitine de geçti. Uçağın faaliyetlerine ilişkin ilgi alan Akar, Doğu Akdeniz semalarında pilot koltuğunda uçtu.

Akar, gittiği birliklerde yıllık değerlendirme toplantılarının ardından Mehmetçiğe de hitap etti. Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Foça Deniz Üs Komutanlığında "Mavi Vatan'ın en büyük koruyucusu" olarak nitelendirilen TCG Bayraktar'da bahriyelilerle bir araya geldi.

Aralarında amfibi deniz piyadelerinin de bulunduğu personelin yeni yılını kutlayan, savunma ve güvenlik konularına değinen Akar, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin hem yurt içi hem sınırların ötesinde büyük bir kahramanlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Önemli bir dönemden geçildiğini, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesindeki kritik gelişmeleri yakından takip ettiğini, gerekli tedbirleri aldığını dile getiren Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşananlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile yaşanan sorunları hatırlatan Akar, "Biz sorunlarımızın görüşmeler, diyalog yoluyla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz." diye konuştu.

Bu anlamda başlatılan istişari görüşmeleri, NATO bünyesindeki görüşmeleri hatırlatan Akar, güven artırıcı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan dördüncü toplantı için Yunan yetkilileri davet ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin kimseye tehdit olmadığını, sorunların görüşmeler yoluyla çözümünden yana olduğunu yineleyen Akar, "Türkiye, dost ve müttefikleri için güvenilir, etkin ve güçlü bir müttefiktir." dedi.