Adalet Bakanlığı 17 stajyer kontrolör alacak
Adalet Bakanlığı 17 stajyer kontrolör alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ocak 2022 15:20
Adalet Bakanlığı 17 stajyer kontrolör alacak
ADALET BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR ALIMI İLANI
Bakanlığımız merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
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