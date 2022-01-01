Adalet Bakanlığı 17 stajyer kontrolör alacak

ADALET BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

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