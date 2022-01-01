Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 300 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin 300 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 600 saatlik görüntüyü izlemesiyle yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 15:02
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine özel ekip kurdu.
İlçede 300 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 600 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin B.Y. olduğunu belirledi.
Saklandığı evde gözaltına alınan zanlının yanındaki çalıntı malzemelere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız