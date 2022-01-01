İzmir'deki ev yangınında ölen 3 çocuk toprağa verildi

Hacıbekir Mahallesi'ndeki evde 24 Aralık'ta çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Talha ve 2 yaşındaki ikizler Ramiz ve Yahya Menderes'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA incelemelerin ardından aile tarafından teslim alındı.

Bayındır Hacı Sinan Camisi'ne getirilen çocukların cenazeleri, öğleyin kılınan namazın ardından Kızılağaç Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazı sırasında anne Nuriye Menderes caminin önünde park eden ambulansın içinde kaldı.

Cenazeye baba Ferhan Menderes ve aile üyelerinin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kaymakam Mehmet Ali Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, Bayındır Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kadan da katıldı.

Namazı kıldıran Bayındır Müftüsü Abdullah Karacan, aileye taziye ve sabır dileklerini iletti.

Cenaze namazının ardından dede Hayrettin Menderes, bir torununun tabutunu tek başına taşıdı.

Öte yandan, olayla ilgili anne Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadesinde yangın sırasında alt katta çay demlediğini, kardeşi Selami Cengiz'in de evde uyuduğunu, üst katta çıkan ve hızla yükselen alevlere müdahale edemediklerini söylediği öğrenildi.

- Olay

Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki iki katlı müstakil evde 24 Aralık'ta çıkan yangında 3 yaşındaki Talha ve 2 yaşındaki ikizler Ramiz ve Yahya Menderes yaşamını yitirmişti.