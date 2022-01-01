Acun Ilıcalı'dan herkesi meraklandıran açıklama: 15 Ocak'ı bekleyin
Her yıl Survivor'a farklı araçlarla gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu yıl Survivor All Star'a çok farklı bir formatla geleceği öğrenildi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında konuşan Ilıcalı, bu yıl farklı bir sahne ile Survivor'a geleceğini söyledi.
Jüri üyelerinin tüm ısrarlarına rağmen ser verip sır vermeyen Acun Ilıcalı, bu defa farklı bir sahnede Survivor'a geleceğini duyurdu. Peki Acun Ilıcalı bu yıl Survivor'a nasıl gelecek? Hangi araçlarla gelecek.
Acun Ilıcalı ser verdi, sır vermedi: 15 Ocak'ı bekleyin
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye'de herkesi meraklandıran bir açıklama yaptı ve 15 Ocak'ı bekleyin dedi. Peki Acun Ilıcalı 15 Ocak'ta neyi açıklayacak?
İşte merak edilen detaylar...
Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.
SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU/p>
Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSUSurvivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen BekgözMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız