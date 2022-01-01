İnsanların hesabına yanlışlıkla 130 milyon Euro gönderdiler!

İngiltere'de binlerce kişi Noel gününde Avrupa bankası Santander'den sürpriz bir hediye aldı. Banka bir hata sonrası yapılan 75.000 işlemde 130 milyon Euro parayı yanlışlıkla insanların hesabına gönderdi.

HESABINI AÇANLAR ŞOKE OLDU

Birleşik Krallık'taki Santander Bankası'ndaki hata 2.000 işletme hesabından yapılan ödemelerin iki kez işlenmesiyle meydana geldi. Yapılan ödemelerde bazı çalışanların ücretleri iki katına çıkarırken, tedarikçiler de hesaplarında beklediklerinden çok daha fazla para gördüler.

HATALI ÖDEMELERİ TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Mükerrer ödemelerin şu anda düzeltilmiş olan bir 'zamanlama sorunu'ndan kaynaklandığını belirten banka şimdi birçoğu rakip bankaların işlettiği banka hesaplarına yapılan hatalı ödemeleri telafi etmeye çalışıyor.

MÜŞTERİLERİMİZİN CEBİNDEN PARA ÇIKMADI

Bankanın sözcüsü yaptığı açıklamada "Yaşanılan teknik sorundan dolayı üzgünüz. Sonuç olarakbu para hiçbir müşterimiz cebinden çıkmadı ve önümüzdeki günlerde mükerrer işlemleri düzeltmek için Birleşik Krallık genelinde birçok bankayla sıkı bir şekilde çalışacağız." dedi.

GERİ ÖDEMELER SANILDIĞI KADAR KOLAY OLMAYACAK

İngiltere genelinde birçok rakip bankadaki hesaplara giden ödemelerin iade edilmesi için işlem başlatılırken bankalardan yapılacak geri ödemelerin sorun olabileceği belirtiliyor.

Bazı bankalardan yapılan açıklamalarda, müşterilerin hesabının eksiye düşmesi durumunda geri ödeme yapılmasının güçleşeceği belirtildi.