İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı

Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!
Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!
2022'ye 5 ayrı zam ile girdik
2022'ye 5 ayrı zam ile girdik
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türeci ve Şahin'in resimleri 'Euro'ya basılsın' önerisi
Türeci ve Şahin'in resimleri 'Euro'ya basılsın' önerisi
Adalet Bakanlığı 339 personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 339 personel almak için ilana çıktı
Bakanlık, 'Ambalajlarda depozito sürecinin başladığı iddialarını' yalanladı
Bakanlık, 'Ambalajlarda depozito sürecinin başladığı iddialarını' yalanladı
2022 emekli ve memur zammı için geri sayım
2022 emekli ve memur zammı için geri sayım
'NFT' üniversitede seçmeli ders oldu
'NFT' üniversitede seçmeli ders oldu
TÜKODER: Çay kaşığıyla verdiniz, kepçeyle geri alıyorsunuz
TÜKODER: Çay kaşığıyla verdiniz, kepçeyle geri alıyorsunuz
Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
Kök hücre nakliyle elebaşı Gülen'in ömrünü uzatmaya çalışmışlar
Kök hücre nakliyle elebaşı Gülen'in ömrünü uzatmaya çalışmışlar
Zorunlu trafik sigortasında zam oranları belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında zam oranları belli oldu
İstanbul'da 1 yılda toptan fiyatları yüzde 47 artmış
İstanbul'da 1 yılda toptan fiyatları yüzde 47 artmış
Doktora aşı dayağı...Saldırgan serbest bırakıldı
Doktora aşı dayağı...Saldırgan serbest bırakıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Omicron rehaveti' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Omicron rehaveti' uyarısı
Polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı
Polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı
Telaşla dövize yöneleceklere uyarı: Yeniden çarpılabilirsiniz!
Telaşla dövize yöneleceklere uyarı: Yeniden çarpılabilirsiniz!
KDK, abonelik için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı
KDK, abonelik için ödenen güvence bedelinin başvurucuya iadesini sağladı
Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı
Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı
İşte 2022'de uygulanacak vergi, ceza ve harçlar
İşte 2022'de uygulanacak vergi, ceza ve harçlar
BOTAŞ duyurdu: Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam
BOTAŞ duyurdu: Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam
Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti
Elektrik fiyatlarına kallavi zam! EPDK duyurdu yüzde 125 zam geldi
Elektrik fiyatlarına kallavi zam! EPDK duyurdu yüzde 125 zam geldi
Dolar ve altın bu hafta yüzde 15 kazandırdı
Dolar ve altın bu hafta yüzde 15 kazandırdı
Valilikten bekçinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
Valilikten bekçinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiser: Yarın görüşürüz
Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiser: Yarın görüşürüz
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
2021'in en çok kazandıran yatırım aracı
2021'in en çok kazandıran yatırım aracı
Vaka sayıları 40 bini geçti
Vaka sayıları 40 bini geçti
Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?
Bakan Koca tek tek sıraladı: Omicrona karşı ne yapmalı?
Ana sayfaHaberler İdari UygulamalarAna sayfaHaberler Siyasi

İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 18:40
Yazdır
İletişim Başkanı Altun'dan 'Hizmetle geçen bir yıl 2021' paylaşımı

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 118 paylaşımla aktardığı 2021 yılı icraat ve faaliyetlerine ilişkin İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda milletimiz için, milletimizle birlikte..." ifadelerini kullandı.

Videoda, 2021'de ekonomi, eğitim, enerji, sağlık, ulaştırma, tarım, çevre, kültür sanat, spor, dış politika, sosyal politikalar ve terörle mücadele alanlarındaki önemli icraat ve faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt'u ziyaret etti
'İmam hatip tarihini okurlarsa bir siyasi tarih özeti de görmüş olurlar'
'İmam hatip tarihini okurlarsa bir siyasi tarih özeti de görmüş olurlar'
Yeni yıla hızlı girdiler Hulusi Akar TSK komuta kademesi ile 3 saat boyunca 1700 kilometre uçtu
Yeni yıla hızlı girdiler Hulusi Akar TSK komuta kademesi ile 3 saat boyunca 1700 kilometre uçtu
Bakan Soylu Batman'da şehit bekçinin cenazesine katıldı yaralı polisi ziyaret etti
Bakan Soylu Batman'da şehit bekçinin cenazesine katıldı yaralı polisi ziyaret etti
'Şırnaklı gençlerimize güçlü destekler verilmektedir'
'Şırnaklı gençlerimize güçlü destekler verilmektedir'
Bakan Varank, yeni yıla işçilerle birlikte girdi
Bakan Varank, yeni yıla işçilerle birlikte girdi

Bu Habere Tepkiniz

Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Formasyon, öğretim görevlisi alımlarında tecrübe yerine sayılır mı?

Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarından alınan pedagojik formasyon sertifikası üniversitelerin alımlarında istenen tecrübe şartını karşılık gelmemektedir.
Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarında 'tarih değişikliği' yapılabilir mi?

Aşağıda tam metni verilen Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4554, K:2021/1461 sayılı karar ile yine Danıştay 12. Dairesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2018/4553, K:2021/1461 sayılı kararı ile öğretmenlerin "Mesleki Çalışma Programı"na ilişkin davaları sonuçlandırıldı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz

2021 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?

Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?
Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Yazışmaları uzatan müdüre aylıktan kesme cezası verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri, sorumlu olduğu Müdürlük tarafından yapılan yazışmalarda yaşanan uzun süreli gecikmelerden bizzat sorumlu olduğu, üzerine atılı fiilin bu yönüyle sübuta eren müdüre verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun buldu.
31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Emeklinin sosyal tesislerden yararlanma hakkına sınırlama getirilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, emekli olan Maliye Bakanlığı çalışanının sosyal tesislerden senede sadece 2 dönem yararlandırılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Teknisyen alımına yüksek lisans şartı konuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan sözleşmeli teknisyen alım ilanında yüksek lisans mezuniyeti şartı arandı!
Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 29. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 9 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Türkiye'de korona yasakları için tarih verildi!

Türkiye'de korona yasakları için tarih verildi!

TÜRKİYE koronavirüs vaka sayımları hızla artmaya başladı. Günlük vaka sayısı 40 bine dayandı... Omicron varyantı nedeniyle yayılım çok daha hızlandı... Türkiye'de vakalar için 2 tarih verildi... O tarihe kadar vaka sayıları 50 bini aşarsa korona yasakları geri gelecek. İşte ayrıntılar...