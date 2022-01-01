Bakanlık, taksilerde fahiş fiyat uygulandığı iddiasıyla harekete geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 19:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:
"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız