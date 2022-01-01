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Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!

Kamu işçilerinin Ocak maaşı netleşiyor. Kamuda çalışan işçiler Ocak ayında ne kadar zam alacaklar? Toplu sözleşme zammı ne kadar? İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ocak 2022 20:00
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Kamu işçilerinin Ocak zammı % 20'ye yaklaşıyor!

Kamuda çalışan işçiler Ocak ayında ne kadar zam alacaklar? Toplu sözleşme zammı ne kadar? İşte detaylar...

Kamudaki işçilerin taban ücretinin 4 bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Yılın ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam alan işçiler % 5'i aşan kısmı için enflasyon farkı alacaklar.

KAMU İŞÇİLERİ OCAK ZAMMI % 20'Yİ BULABİLİR

6 aylık enflasyon yüzde 19.91 çıkarsa enflasyon farkı yüzde 14.91 olacak. Ocak ayında yüzde 5 de toplu sözleşme zammı alacak olan kamu işçileri için zam oranı yüzde 20'yi bulacak. Kesin rakamlar TÜİK'in 3 Ocak 2022 Pazartesi açıklacağı Aralık ayı TÜFE oranları ile netleşecek.

Not: Ekonomistler yüzde 8'den daha düşük bir Aralık ayı enflasyon rakamı beklemiyor. İTO ise bugün açıkladığı İstanbul enflasyon rakamlarında yüzde 9,65'lik artış olduğunu açıklamıştı.

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