Tabancayla vurup, hastane önüne bıraktılar

Kırıkkale'de tabancayla vurulan şahıs, hastane önüne bırakıldı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ayağından yaralanan bir kişi, hastane önüne bırakıldı. Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, husumetli olduğu Kenan C. (50) isimli şahsı ayağından tabanca ile vurarak yaraladı. Şahıslar sağ ayağından yaralanan Kenan C'yi, kendi araçlarıyla Keskin Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne bırakarak kayıplara karıştı. Acil Servis bölümünde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Keskin İlçe Emniyet Amirliği ise olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.