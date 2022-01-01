Ankara'da EGO otobüsü devrildi
Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Ocak 2022 21:22
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ankara'da İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrilen EGO otobüsüne kendi şeridinde giden araçlar çarptı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız