Marmaray ve arabalı vapur ücretlerine zam!

2022 zamlarla geldi... Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri ve harçların ardından bir zam da Ulaştırma Bakanlığından geldi.

Bakanlık, Marmaray'a bilet ücretlerine zam yaptı. Yeni tarifeye göre, tam bilet fiyatı 12 lirayı buldu.

Marmaray Tam Parkur ücreti 12,12, öğrenci ücreti 5,48 ve öğretmen/yaşlı ücreti 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 5.48, öğrenci indirimli 2.67 ve öğretmen/yaşlı 3.92 liraya çıktı.

İşte Marmaray'ın yayınladığı yeni zam tarifesi:

Marmaray ücret tarifesi 2021 yılında en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL olarak belirlenmişti. Öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 lira olmuştu. Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 lira, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak belirlenmişti.

Bazı arabalı vapur seferlerinin fiyatlarında artış

İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine ve Avrasya Tüneli'ne gelen zammın ardından İDO'ya bağlı Sirkeci-Harem arabalı vapur fiyatları da zamlandı. Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerine de yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığı duyuruldu.

İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine ve Avrasya Tüneli'ne gelen zammın ardından İDO'ya bağlı Sirkeci-Harem arabalı vapur fiyatlarının da zamlandığı belirtildi.

2021 yılında otomobil ve minivan araçlar için 21 TL olan arabalı vapur biniş ücreti yaklaşık yüzde 40 zamla 29 TL'ye yükseldi.

Radyo Trafik'in haberine göre; zamla birlikte yolcu bileti de 8 TL'den 10 TL'ye yükseldi. İstanbul karttan alınan ücret ise 4.03 TL'den 5.48 TL'ye çıktı. Yeni tarifeyle Sirkeci-Harem hattında otomobil geçiş ücreti 29 TL'ye yükseldi.

Eskihisar-Topçular arabalı vapuruna da zam

İDO 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerine de yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı. 2021 yılında otomobiller için 95 TL olan tek yön ücreti yeni tarifeyle 145 TL'ye yükseldi.

Eskihisar-Topçular arabalı vapur hattında gidiş dönüş ücreti ise otomobil, minivan ve jip tarzı araçlar için 275 TL olarak belirlendi. Arabalı vapuru kullanacak bir TIR ise tek yön için 365 TL ücret ödeyecek.