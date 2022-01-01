TCDD'den zam açıklaması

Yapılan yazılı açıklamada UKOME toplantılarındaki süreçler anlatıldı ve belediye iştiraki BELBİM tarafından zammın Marmaray turnikelerine yüklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış yüzde 36'lık bu zammın teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı komuoyuna saygıyla duyururuz.