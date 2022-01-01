Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu eski avukatıyla evlendi. Toroğlu'nun evliliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Eklenme : 01 Ocak 2022 22:38
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi. Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti.
Toroğlu, önceden Şükran Toroğlu ile evliydi. 73 yaşındaki Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Toroğlu'nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.
Kaynak: Haber GlobalMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız