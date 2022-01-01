Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi. Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti.

Toroğlu, önceden Şükran Toroğlu ile evliydi. 73 yaşındaki Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Toroğlu'nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.

Kaynak: Haber Global