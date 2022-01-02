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TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı

2021'de yaklaşık 800 saat çalışan ve birçok kanun teklifini yasalaştıran TBMM Genel Kurulu, 2022'ye de yoğun gündemle başlıyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Ocak 2022 07:45
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TBMM'nin yeni yıl mesaisi yoğun: 3600, stokçulara ceza, seçim barajı

TBMM Genel Kurulu, 2021 yılında toplam 106 birleşim yaptı ve yaklaşık 800 saat çalışarak, 62 uluslararası anlaşma ve 25 kanun teklifini yasalaştırdı. Hayvan Hakları Yasası ve Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere bir çok önemli düzenlemenin hayata geçirildiği Meclis'te, yeni yılda da kamuoyunun beklentilerini karşılaşacak yeni adımlar atılacak.

Önümüzdeki süreçte TBMM gündeminde gelmesi beklenen önemli bazı düzenlemeler şöyle:

6. YARGI PAKETİ: Mesleğe yeni başlayan avukatlara düşük faizli kredi imkanı getirilecek. Zorunlu müdafi ücretleri artacak. Kamuda çalışan avukatların özlük hakları iyileştirilecek. Avukatların ödediği vergilerde indirime gidilecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU: Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

3600 EK GÖSTERGE: Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış olmasını sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi bu yıl sonuna kadar çıkarılacak.

SAĞLIK PERSONELİ MAAŞLARI: Yılbaşından önce gündeme gelen ancak, daha sonra rafa kaldırılan sağlık personelinin ücretlerinin artırılmasını öngören yasa teklifi yeniden gündeme alınacak. Sadece doktorların değil, hemşire, ebe, ambulanslarda görevli sağlık personelinin ücretleri de artırılacak.

STOKÇULARA CEZA: Stokçuluk yapanlara yönelik para cezasının alt ve üst sınırını artıran yasa teklifi ilk gündem maddelerinden biri olacak. Bu kapsamda, halen 50 bin lira ile 500 bin lira olarak uygulanan ceza miktarı 100 bin lira ile 2 milyon liraya çıkarılacak.

KRİPTO PARA YASASI: Kripto para kazançları vergilendirilecek. Kripto para platformları ve hizmet sağlayıcıları izin verme yetkisi Sermaye Piyasası Kuruluna verilecek.

SÜRESİZ NAFAKA VE BOŞANMALAR: Hazırlanan taslak ile boşanma davaları kısa sürede sonuçlandırılacak, diğer talepler için dava ayrıca devam edecek. Yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasına son verilecek. Adalet Bakanlığının hazırlıklarını sürdürdüğü taslak ile nafakanın evlilik süresiyle sınırlandırılması, bu süre eşin iş bulamaması veya herhangi bir gelirinin olmaması halinde, devletin maddi destek vermesi öngörülüyor.

SOSYAL MEDYA YASASI: Sosyal medya platformlarında yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için yeni bir yasal düzenleme yapılacak.

SEÇİM BARAJI: Seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesi ve siyasi partilerin seçime girebilmeleri için gerekli olan Meclis'te grup kurma şartı kaldırılmasını öngören düzenleme mayıs ayına kadar Meclis'ten geçirilecek.

Yücel Kayaoğlu

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