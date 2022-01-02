CHP'li başkan ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, pandemi nedeniyle kapanmalar ve kısıtlamaların yaşandığı, birçok sosyal etkinliğin iptal edildiği 2020'de ilçe belediyeleri içerisinde bir rekora imza atarak toplamda 4 milyon 50 bin TL'yi konuk ağırlama bedeli olarak harcadı.

BÜTÇEDEN TAKVİYE ALDI



Temsil ve ağırlama giderlerine çok ciddi bir bütçe ayıran Türkyılmaz, 2021'de de misafirlerini lüks içinde ağırlamayı ihmal etmedi.

Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü temsil ve ağırlama bütçesinden 2 milyon 490 bin TL'yi konuklarına harcayan Türkyılmaz'ın, bu para yetmeyince sonradan bütçeye aktarılan 290 bin TL'yi daha temsil ve ağırlamaya kullandığı anlaşıldı.

Mudanya'nın temsili ve 2021'de gelen konuk ve davetlilerini ağırlamak için harcadığı toplam 2 milyon 780 bin TL ile yetinmeyen Türkyılmaz'ın, bu kez belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün temsil ve ağırlama bütçesinden 1 milyon 500 Bin TL'yi daha kullandığı öğrenildi.

YEMEYE İÇMEYE SON VERİN TASARRUF EDİN



CHP'den istifa eden Mudanya Belediye Meclis üyesi Mehme Er büyük israfa sert tepki gösterdi. Er "Vatandaşın cebine göz dikeceğinize, Tepedevrent'te Mudanya manzarasına karşı, Arnavutköy'de yat limanı manzarasına karşı onlarca kişiyle belediye kasasından yemeye içmeye son verin de tasarruf edin! Kiralanan özel araçlardan da vazgeçin" dedi.

TUNA ÇAM